بويل «مخرج» الفيلم الجديد من مغامرات «جيمس بوند»

لندن (أ ف ب)

كلّف السينمائي البريطاني داني بويل بإخراج الجزء المقبل من مغامرات جيمس بوند، بحسب ما أعلنت أمس شركة «ايون بروداكشنز» البريطانية القيمة على إنتاج هذه السلسلة الشهيرة.

من المرتقب أن يبدأ تصوير الجزء الخامس والعشرين من مغامرات العميل الشهير في استخبارات «ام آي 6» في ديسمبر المقبل مع دانييل كريج تحت إدارة المخرج داني بويل»، وفق ما جاء في بيان صادر عن «ايون بروداكشنز».

وقد اشتهر بويل خصوصاً بإخراج فيلمي «سلامداج ميليونير»، و«ستيف جوبز».

وستكون هذه المرة الخامسة التي يؤدي فيها دانييل كريج دور جيمس بوند، وكان الممثل البريطاني البالغ من العمر 50 عاماً قد أعلن العام الماضي أن هذه المشاركة ستكون على الأرجح الأخيرة له.

ومن المرتقب أن يخرج الفيلم الجديد إلى الصالات البريطانية في 25 أكتوبر 2019، وبعد أسبوعين في الولايات المتحدة، حيث حصلت شركة «ام جي ام» على حقوق توزيعه، وتتولى «يونيفرسال بيكتشرز» توزيعه في البلدان الأخرى. واختير البريطاني جون هودج لصياغة السيناريو، وقد سبق له أن تعاون مع بويل في فيلم «تراينسبوتينج».