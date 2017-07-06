«الردهة».. واجهة الرفاهية وعنوان الفخامة

أحمد النجار (دبي)

تمثل ردهة الفندق واجهة الرفاهية وعنوان الفخامة الأبرز الذي تقع عليه أنظار الزوار والضيوف &rlmوالنزلاء، كونها تعكس مستوى الضيافة وجودة الخدمات والأجواء المريحة، وتوصف بأنها المرآة التي ترسم &rlmالانطباع الأول في العيون والحواس، من خلال بيئة فنية متناغمة بأثاثها وألوانها وطلاء جدرانها وزخارف &rlmسقفها وجمال التنسيق في أدوات زينتها ولمعان تفاصيلها، وهو ما أكدته مصممة الديكور إسراء العالم، &rlmمضيفة أن التصميم الكلاسيكي بروح حضارية هو الموضة السائدة في ديكورات الفنادق ذات الخمس نجوم.

وأشارت إلى أن الديكور والتصميم الداخلي للفنادق مجال دائم التغيير &rlmوالتحديث، تبعاً للتطورات في تصنيع المواد المستخدمة سواء لأجزاء الردهة أو الأسقف أو الأرضيات &rlmوالشرفات، فضلاً عن تجديد الأثاث والزخارف وتوزيع التحف وأدوات الزينة والمقتنيات الفنية التي تتباهى &rlmبها بعض الفنادق العالمية.

&rlmولفتت إلى أن تصميم ديكورات الفنادق يدمج الكلاسيكية مع نفحات الرقي والتطور، كونه &rlmيجذب الزوار والنزلاء للمكان، مشيرة إلى أن &rlmأهم جزء في الفندق هو الردهة «&rlmlobby»، حيث إنه أساس جذب الزبائن، وهي أول جزء في الفندق بعد &rlmالمدخل.&rlm

وتقدم العالم تالياً بعض المحاور الفنية لتصميم عصري جذاب لفنادق خمس نجوم:&rlm