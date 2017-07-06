قلبه بالمحبة مبتلٍ «أبو سلطان».. الأب الروحي للأغنية السعودية

بقلم: د.عبدالله المدني - (أكاديمي وكاتب بحريني)

إذا كان للأغنية السعودية جناح عبرت به الحدود إلى الخارج، أو كان لها رائد أحدث نقلة جوهرية في تاريخها، أو كان لها مجدد طور أشكالها وإيقاعاتها، فهو الفنان الراحل طارق عبد الحكيم بن عبد الكريم (أبو سلطان) الذي يستحق أن يوصف بـ«الأب الروحي للأغنية السعودية»، ليس فقط بسبب الاعتبارات السابقة وإنما أيضاً بسبب إقدامه على تزعم الحركة الغنائية والطربية السعودية في الزمن الصعب، واستبساله في القفز على كل المعوقات والحواجز الاجتماعية والمحرمات الدينية، من أجل وضع اللبنات الأولى لحركة فنية منظمة، قادرة على حفظ التراث الموسيقى في شبه الجزيرة العربية.

من يحاول التأريخ لأبي سلطان سيجد صعوبة جمة، بسبب حجم أعماله الخالدة ومدى تأثيره، وتشعب أنشطته، وتفرع علاقاته، وسرعان ما سيكتشف أن لقب «الأب الروحي للأغنية السعودية» قليل على الرجل، وأن ألقاباً أخرى يمكن أن تقترن باسمه مثل: «موزع السلام الوطني السعودي»، «أول مؤسس للفرقة الموسيقية في الجيش السعودي»، «أول مبتعث سعودي إلى المعهد العربي للموسيقى بمصر»، «رئيس أول بعثة عسكرية سعودية تزور الولايات المتحدة»، «أول مؤسس لفرقة موسيقية سعودية تعزف النوتة»، «أول فنان سعودي يقدم ألحاناً لنجوم الطرب المصري»، و«أول عربي يحصل على جائزة اليونسكو في الموسيقى». لذا لجأ المؤرخ الفني السعودي محمد صادق دياب إلى وصف طارق عبد الحكيم بـ«عميد الأغنية السعودية وعمدتها وعمادها وعمود خيمتها»

ميلاد أبي سلطان كان في عام 1920 بمصيف الطائف الذي قال عنه دياب في مقال له بصحيفة الشرق الأوسط (15/&rlm&rlm&rlm2/&rlm&rlm&rlm2008): «كانت مدينة الطائف تتوسد أحلامنا، فتنأى كلما اقتربنا منها كفتاة تمارس البغدَدة على عشاقها، والطريق إليها يتلوى كخصر راقصة أشعلتها مواجع الطبول». ولهذا السبب اُعتبر فناننا معلماً من معالم الطائف لاسيما وأن مقاهيها الشعبية (خصوصاً مقهى بورسعيد) كانت تتعمد إذاعة أغانيه من باب التباهي بابنها، فضلاً عن أن طارق نفسه كان يتردد على مقهى بورسعيد و«يجلس في صدره وسط كوكبة من أصدقائه الفنانين الرواد من أمثال: حسن جاوه، سعيد أبوخشبة، حسين هاشم، عثمان خميس، وغيرهم.

«ياريم وادي ثقيف»

وبقدر ما أحبه أبناء الطائف، فإن أبا سلطان بادلهم الحب بالحب، مجسداً ذلك في واحدة من أشهر أغنياته التي لم تبهت مع الأيام وما زالت تثير الأشجان، وهي رائعته الخالدة «ياريم وادي ثقيف»، حيث يقع وادي ثقيف في جنوب مدينة الطائف، وتسكنه منذ ما قبل ظهور الإسلام وحتى اليوم، ثقيف قبيلة كبيرة من قبائل هوازن.