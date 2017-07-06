«تحقيق أمنية».. بسمة أمل على شفاه الأطفال

لكبيرة التونسي (أبوظبي)
تطلق «مؤسسة تحقيق أمنية» العديد من المبادرات الخيرية والإنسانية في الإمارات والدول العربية توافقاً مع عام الخير 2017، وتعمل على رفع سقف الأمنيات، عبر الكثير من الفعاليات والبرامج لتحقيق المزيد من الأمنيات للأطفال الذين يعانون الأمراض المستعصية على الصعيدين المحلي والإقليمي، لرسم البهجة والسعادة على نفوسهم.
|
وأكد أن المؤسسة تعمل حالياً على تحقيق المزيد من الدهشة والبهجة على الأمنيات، حيث يتم تسليم الأمنية من طرف شخصية محببة مثلاً أو زيارة معلم معين، وإضافة عوامل جيدة وإيجابية في سعيها للارتقاء بمستوى الأمنية مما يضفي السعادة والفرح على الطفل ويصنع له تجارب جميلة لا ينساها.
|