مذيعة أميركية تفقد جنينها على الهواء!

أبوظبي (الاتحاد)

كشفت مذيعة التلفزيون الأميركية سارا وولش النقاب عن أنها عانت تجربة مؤلمة خلال بثٍ حيٍ على الهواء مباشرة، حيث فقدت جنينها بينما كانت تقدم برنامجها الرياضي على شاشة شبكة «إي إس بي إن».

وأشارت إلى أن هذه الواقعة حدثت على مرأى من زوجها وهو لاعب بيسبول كان يشاهد البرنامج خلال وجوده في منزلهما، واستخدمت المذيعة البالغة من العمر 39 عاماً حسابها على موقع «إنستغرام» للكشف عن هذه التجربة المؤلمة، التي عانتها قبل أن تُرزق بتوأم في فبراير من العام الجاري.

ووصفت وولش هذه اللحظات بالـ «سيريالية»، إذ كانت ترقب الجمهور الشغوف بملاحقة طاقم القناة التي كانت تعمل بها، وهي تعاني في الوقت ذاته آلام الإجهاض بالفعل.

ووفقاً لصحيفة «الإندبندنت» البريطانية، لجأ الزوجان بعد ذلك إلى تقنية التلقيح الصناعي، وهو ما أفضى في نهاية المطاف إلى أن يُرزقا بطفلين.. لكن مرورهما بتجارب فاشلة قبل ذلك، جعلهما يخفيان خبر الحمل الأخير، واتبعت وولش ترتيباتٍ خاصة لإخفاء ما طرأ على جسدها من تغيرات بفعل الحمل إلى أن كُلِل بالنجاح.