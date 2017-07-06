«إدمان الشاشات» هوس أطفال العالم

أبوظبي (الاتحاد)

أطلقت منظمة الصحة العالمية تحذيراً جديداً من الإقبال المفرط على استخدام الهواتف الذكية والأجهزة الإلكترونية، حيث بات يشكل خطراً متزايدا على صحة الأطفال، وسط مؤشرات على أن الصغار يقضون أوقاتاً طويلة للغاية في التفاعل مع هذه الأجهزة.

وأفاد تقرير طبي بأن تزايد استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وزيادة الوقت الذي يقضيه الأطفال أمام شاشات الحواسب المحمولة وأجهزة الكمبيوتر والهواتف الذكية، يعرض الأطفال اعتباراً من سن 11 عاماً إلى مخاطر صحية، وأشار إلى أن الغالبية العظمى من الأطفال لا يمارسون الرياضة بالقدر المطلوب يومياً، وكشف عن أن الفترة ما بين عامي 2002 و2014 شهدت تزايداً حاداً ومستمراً في عدد الأطفال الذين يستخدمون الأجهزة الإلكترونية لساعتين أو أكثر يومياً.