ناصر الخليفي: لكل صورة حكاية

هناء الحمادي (أبوظبي)

يرى التصوير عالماً سحرياً يتشابك فيه الضوء والظل واللون، لتشكل عالماً متناسقاً في غاية الإبداع والجمال، كما هو لحظة تتجمد لتصبح صورة تخفي في شكلها أسرار ذكريات لم تمحها السنون، وحتى لا نبتعد كثيراً كان لا بد من العودة إلى خطواته الأولى في التصوير قبل التطرق إلى طموحه.

ناصر الخليفي الذي جذبه عالم المناظر التراثية، وجد نفسه بين قلاعها وحصونها وبين صحرائها وطبيعتها وأبوابها التراثية التي تقف بكل شموخ، حيث يقتنص عبر كاميراته لحظات أشبه ما تكون واقعاً يوثق الصورة بعين مختلفة عن الآخرين، لكن يشعر وهو يلتقط الصور بالمتعة، وبين أن هناك من يؤمن أن الكلمات هي الطريقة الوحيدة لعرض ما يعتمر في قلوبنا، لكنه يرى عكس ذلك فالصورة الفوتوغرافية أكثر دقة وقدرة لفعل ذلك، فالصورة هي التي تنقل الواقع مثلما هو ومن دون تغير، كما تقدم لنا رؤية مختارة وليس نسخة مطابقة، بمعنى آخر الصورة خلقت لغة غير لفظية.

صورة جذابة

ويقول: «بدأت التصوير منذ صغري، حيث كانت عدسة الكاميرا تلتقط كل ما تقع عيني عليه، تجذبني صور الطبيعة والمناظر الغريبة التي أراها، فكل لقطة أقوم بتصويرها تنفذ أفكاري ورغباتي وخيالي، وهذا الأمر يخدمني ويأخذني إلى عوالم مختلفة، حيث إن الصورة من وجهه نظري لها لغتها وبلاغتها ومقوماتها الجمالية، لكن تبقى فاعليتها مرهونة برؤية المبدع، والمصور فنان يمتاز بقوة خياله وقدرته على إدراك مزايا صورته الجذابة.