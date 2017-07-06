طفلة مريضة بالسرطان في ثوب أميرة

القاهرة (الاتحاد)

تعاني الطفلة الأسكتلندية إيليدا باترسون مرض السرطان منذ بلوغها الثانية من العمر، ولكن بعد إدراكها أن مرضها من النوع القاتل، قدمت الفتاة الصغيرة قائمة الأشياء التي تريد القيام بها قبل أن تموت، وتصدرها «الزواج عندما تكبر» من صديقها المفضل هاريسون غرير.. حسب رواية والدتها.

وفي خبر نشره الموقع الإلكتروني popsugar، قالت غيل والدة إيليدا، في مقابلة صحفية: «ابنتي في الخامسة حالياً، وأنا فخورة بها، وقررنا إسعادها قليلاً، حيث تواجه المرحلة الرابعة من ورم الخلايا البدائية العصبية الذي انتشر في جميع جسمها قبل أن يكتشفه الأطباء».

وأقام والدا الطفلين حفلاً، حضره 30 طفلاً وطفلة، يرتدون ملابس الأميرات والأبطال الخارقين والجنيات، حيث رافق الأخ الأكبر شقيقته، وتبادلا القلادات، قبل الانضمام لاحتفال آخر، يحضره 200 شخص من الأقارب وأصدقاء العائلة.