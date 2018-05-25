«الهلال» تبدأ تنفيذ مشروع إفطار صائم في زنجبار

أبين (وام)

بدأت فرق العمل التابعة لهيئة «الهلال الأحمر الإماراتية» الذراع الإنسانية لدولة الإمارات العربية المتحدة أمس الأول، توزيع وجبات إفطار الصائم

والمقدمة بمكرمة من قرينة سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم بمديرية زنجبار عاصمة محافظة أبين. يأتي ذلك في أعقاب انتهاء فرق العمل التابعة للهلال الأحمر من توزيع وجبات إفطار الصائم بمناطق مديرية خنفر كبرى مديريات محافظة أبين. وقد دشنت «الهلال الأحمر» الإماراتية، توزيع وجبات إفطار الصائم في مديرية زنجبار من منطقة عمودية التي يقطنها كثير من النازحين، ومن ثم انتقل إلى مسجد حمزة بن عبدالمطلب بالمنطقة نفسها ليواصل عملية التوزيع على أهالي المنطقة. وأعرب مسؤولون محليون بمنطقة عمودية عن شكرهم لدولة الإمارات العربية المتحدة، قيادة وحكومة وشعباً، وهيئة الهلال الأحمر الإماراتية على هذه المكرمة التي جاءت في وقتها نظراً لحاجة الكثيرين من سكان المنطقة والنازحين إليها، خاصة مع قدوم شهر رمضان المبارك.

وعبر المستفيدون من السكان والنازحين عن شكرهم لـ «الهلال الأحمر» الإماراتية التي وصلت إلى منطقتهم في ظل ما تعانيه من ظروف صعبة، ما يؤكد حرص دولة الإمارات العربية المتحدة على الوقوف إلى جانب الشعب اليمني في ظل نهج العطاء الذي رسخه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ويسير عليه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، والقائم على الوقوف إلى جانب كل ذي حاجة.