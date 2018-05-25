روسيا: صاروخ «بوك» الذي أسقط «الماليزية» يعود لأوكرانيا

عواصم (وكالات)

قالت روسيا أمس، إن صاروخ «بوك» الذي أسقط طائرة ماليزية في الأجواء الأوكرانية في عام 2014 يعود إلى أوكرانيا. وأكدت وزارة الدفاع الروسية في بيان أن تاريخ تصنيع صاروخ بوك الذي عرضت أجزاء منه لجنة التحقيق الدولية في امستردام أمس الأول، يعود لعام 1986 وأن صلاحيته انتهت مع مرور 15 عاماً على إنتاجه مشددة على «أن روسيا تقوم بتصفية الصواريخ التي انتهى عمرها الافتراضي». وشكك البيان في مصداقية تقرير لجنة التحقيق الدولية التي تجاهلت الإشارة إلى ملكية الصاروخ واكتفت بالقول إنه صناعة سوفياتية دون أن تحدد هوية الجهة التي أطلقته.

وفي السياق، طلبت هولندا وأستراليا من روسيا، أمس، الدخول في حوار من أجل الوصول لحل يقدم تعويضاً عادلاً عن المعاناة والأضرار البالغة الناجمة عن إسقاط طائرة تابعة للخطوط الجوية الماليزية أثناء قيامها بالرحلة «إم إتش17» في يوليو 2014.