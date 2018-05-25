إندونيسيا تقر قانوناً جديداً لمكافحة الإرهاب

جاكرتا (وكالات)

أقرت إندونيسيا قانوناً جديداً يمنح الشرطة مزيداً من الصلاحيات لاتخاذ إجراءات استباقية ضد من يشتبه بعلاقتهم بالإرهاب في أعقاب هجمات دموية هي الأعنف في البلاد منذ سنوات. وتعطل مشروع القانون لنحو عامين، خصوصاً مع خوض نواب البرلمان في كثير من التفاصيل، بما في ذلك كيفية تعريف الإرهاب، لكن موجة من التفجيرات الانتحارية الدموية هذا الشهر، زادت الضغط على النواب لتمرير التشريع الجديد. وسيكون بوسع الشرطة الآن احتجاز من يشتبه بأنهم إرهابيون لمدة تصل إلى 21 يوماً. كما سيكون بوسعها الآن توجيه تهم إلى أشخاص لانضمامهم أو تجنيدهم آخرين للانضمام إلى منظمة إرهابية، سواء في الداخل أو في الخارج.