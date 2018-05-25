موسكو (وكالات)

ألقى جهاز الأمن الاتحادي الروسي القبض على 8 عناصر تابعين لتنظيم «داعش» في مقاطعة كالينينغراد الروسية. وذكر جهاز الأمن في بيان أن المعتقلين من مواطني آسيا الوسطى، ويعملون على تجنيد أشخاص عبر قنوات مشفرة في تطبيق تيليغرام، بحسب قناة «روسيا اليوم»، وأشار إلى أنه عثر خلال حملة المداهمة والتفتيش على أجهزة كمبيوتر تحتوي على فيديوهات دعائية تروج للتنظيم الإرهابي وبطاقات مصرفية، وتم فتح قضية جنائية ضد الموقوفين.

ويأتي ذلك في إطار تشديد الإجراءات الأمنية قبل استضافة روسيا بطولة كأس العالم، الحدث الرياضي الأكبر في رياضة كرة القدم، في الفترة ما بين يومي 14 يونيو و15 يوليو المقبلين في 11 مدينة روسية.