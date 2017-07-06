آنيت بنينج تترأس لجنة تحكيم «فينسيا السينمائي»

روما (د ب أ)

قال منظمو مهرجان فينيسيا السينمائي، أقدم مهرجان سينمائي في العالم، أمس الأربعاء، إن الممثلة الأميركية آنيت بنينج سوف تترأس هيئة حكام المهرجان لهذا العام.

وكانت بنينج البالغة من العمر (59 عاماً)، قد رشحت لجائزة أوسكار عن أدوارها في أفلام «أميركان بيوتي»، و«ذا كيدز ار اول رايت»، و«بينج جوليا». ويشار إلى أن بنينج متزوجة من الممثل الشهير وارن بيتي.

وقال مخرج المهرجان البيترو باربيرا: «حان الوقت لكسر هذه القائمة الطويلة من الرؤساء الذكور، ودعوة سيدة موهوبة ورائعة وملهمة لترأس هيئة حكامنا الدولية». ويذكر أنه تم تدشين مهرجان فينسيا عام 1932.

ومن المقرر إقامة النسخة الـ74 من المهرجان في الفترة من 30 أغسطس حتى 9 سبتمبر المقبلين، وسوف يتم الإعلان عن قائمة الأفلام المشاركة وبقية أعضاء لجنة الحكام في 27 يوليو الجاري.