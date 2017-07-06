مليونير يعير 7 آلاف عمل فني لإسبانيا

طليطلة، إسبانيا (أ ف ب)

سيعير المليونير الكوبي الأميركي روبرتو بول، صاحب صالة عرض فنية، حوالى سبعة آلاف قطعة فنية من القرن العشرين، من بينها أعمال للألماني ماكس إرنست الى إسبانيا مدة 15 عاماً في إطار إحدى أهم عمليات الإعارة الثقافية منذ 20 عاماً.

أوضحت السلطات المحلية أن المجموعة تضم كذلك أعمالاً للفرنسي هنري - ادمون كروس والمصور المجري لازلو موهولي - ناغي، والرسام الأميركي توماس داونينج والألماني كارل شميد - روتلوف، والبلجيكي بول يوزتنز.

وستعرض المجموعة المعارة في طليطلة وكوينكا في وسط إسبانيا، على ما أوضح إميليانو غارثيا-باخي رئيس منطقة قشتالة - لا مانتشا، خلال مؤتمر صحافي عقده في طليطلة.

ويفترض أن يبدأ عرض القطع في صيف عام 2018 في طليطلة، وبعيد ذلك في كوينكا. وقال غارثيا - باخي، إن هذه الإعارة هي «العملية الثقافية الأهم في إسبانيا». وقد يمدد أجل الإعارة مع احتمال أن يتحول إلى هبة. وقد نما شغف روبرتو بول المقيم راهنا في بروكسل، حيث يملك غاليري للعرض الفني، بعدما عمل في متحف «فيليبس كوليكشن» الخاص في نيويورك.