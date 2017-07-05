إعادة تشكيل وجه امرأة حكمت البيرو قبل 1700 عام

ليما (أ ف ب)

تمكن علماء بالاستعانة بآلة طابعة بالأبعاد الثلاثة وجمجمة مومياء، من إعادة تشكيل وجه امرأة حكمت منطقة في شمال البيرو قبل 1700 عام.

وقد عثر على بقايا هذه المومياء سنة 2006 في هرم كاو فييخو في وادي تشيكاما، في شمال مدينة تروخييو المعاصرة.

وقال وزير الثقافة سالفادور ديل سولار خلال الكشف عما يشبه تمثالاً نصفياً مرمماً لامرأة، في ليما «سمحت لنا التكنولوجيا برؤية وجه زعيمة دينية وثقافية من الماضي».

وكانت هذه المرأة التي أطلق عليها اسم سيدة كاو تنتمي إلى حضارة الموتشي التي ازدهرت في شمال المنطقة الساحلية بين عامي 100 و800 قبل الميلاد. وهي دفنت مع أدوات معدنية وصولجانات خشبية مغطاة بالنحاس ترمز إلى السلطة التي كانت تتمتع بها وهي حية. وأفاد علماء آثار بأنها أول امرأة يعرف عنها أنها حكمت في البيرو، وقبل هذا الاكتشاف، لم يكن الخبراء على علم بأي امرأة تولت زمام الحكم أو صلاحيات دينية في البيرو القديمة. ولا تزال الأوشام واضحة على مومياء المرأة التي عرضت أيضا في هذه المناسبة.