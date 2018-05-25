جيش الاحتلال يدعي اعتقال خلية نفذت عمليات قرب رام الله

القدس المحتلة (الاتحاد)

ادعت قوات الجيش الإسرائيلي، اعتقال خلية نفذت عمليات إطلاق نار في رام الله. وأعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أن جهاز المخابرات «الشاباك» الإسرائيلي اعتقل خلية من 3 أفراد، ادعى أنهم متورطون في عمليات عدة.

وقال إن الاعتقال جاء خلال حملة الاعتقالات التي وقعت في مخيم الأمعري للاجئين في رام الله، حيث أصيب جندي إسرائيلي بجروح خطيرة. وأضاف: «الحملة كانت تستهدف مجموعة من النشطاء المشاركين في عمليات إطلاق نار في المنطقة، حيث تم اعتقال أحد المشتبه بهم خلال العملية، وقد تم لاحقاً اعتقال عضوين آخرين في الخلية شاركا بعمليات عدة ضد قوات الجيش الإسرائيلي».

وذكر المتحدث أن قوات الجيش الإسرائيلي ستواصل العمل حسب الضرورة لمنع أي عمليات، لافتاً إلى أنه تم نقل المعتقلين كافة إلى التحقيق.