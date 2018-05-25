مسيرة «شهداء الطنطورة» في داخل فلسطين المحتلة عام 1948



تاريخ النشر: السبت 26 مايو 2018 القدس المحتلة (الاتحاد) شارك العشرات من الفلسطينيين العرب في داخل فلسطين المحتلة عام 1948، أمس الجمعة، في مسيرة شهداء الطنطورة الرابعة بدعوة من جمعية فلسطينيات. ورفعت بالمسيرة، صور شهداء مجزرة الطنطورة التي وقعت يوم 23/‏5/‏1948، وأكدّت المسيرة أنّه سيكون عودة في يوم ما للطنطورة التي هجّر أهلها قسراً. وكان من بين المشاركين بالمسيرة عدد من الشخصيات البارزة على الساحة السياسية، بينهم الأعضاء العرب في الكنيست الإسرائيلي، الدكتور يوسف جبارين، الدكتور أحمد طيبي، أيمن عودة، والمحامي أسامة سعدي، ورئيس لجنة المتابعة العربية العليا، محمد بركة.