البرلمان العربي يدعو لمراجعة الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب

القاهرة (وام)

دعا رئيس البرلمان العربي مشعل السلمي إيران إلى إنهاء احتلالها للجزر الإماراتية الثلاث والكف عن الأعمال والتصريحات العدوانية تجاه البحرين واليمن وإنهاء تدخلها العسكري في سوريا معلنا الدعم الكامل لما تقوم به الدول العربية للحفاظ على أمنها واستقرارها وسلامة أراضيها.

وطالب البرلمان العربي بضرورة التعجيل بمراجعة الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب من خلال مجلسي وزراء العدل والداخلية العرب بما يتناسب مع التطورات على الساحة العربية.

ودعا البرلمان العربي -في بيان له حول مستجدات الأمن القومي العربي أصدره أمس في ختام جلسته السادسة والأخيرة من دور الانعقاد الأول للفصل التشريعي الثاني - إلى ضرورة تعزيز التعاون في مكافحة الإرهاب من خلال تلك الاتفاقية وتعزيز آليات التعاون الدولي والعربي في هذا الشأن.

وأوضح البرلمان العربي أن الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب توفر الأساس القانوني لتعاون عربي فعال لمكافحة الإرهاب على كل الأصعدة، كما تقدم أحكاماً متفقاً عليها في شأن الجريمة الإرهابية وأسسا للتعاون العربي لمكافحة التطرف والإرهاب في المجالين الأمني والقضائي.