الريال «ملكاً» بـ «الأبيض والأسود» والألوان وHD و4K

محمد حامد (دبي)
يتطلع ريال مدريد إلى الفوز بدوري الأبطال للمرة الـ 13 في تاريخه، ليعمق الفجوة مع البقية، تاركاً أقرب المنافسين قانعاً بـ 7 ألقاب، كما أن تتويج «الملكي» بالبطولة في نسختها الحالية سوف يجعله أكثر فوزاً بها من جميع الأندية الإيطالية التي حققت اللقب 12 مرة، ومن جميع أندية الإنجليز مجتمعة، وهي التي حققت البطولة 12 مرة أيضاً، حينها لن يكون الريال ملكاً لأوروبا فحسب، بل أقرب ما يكون إلى الكيان الكروي الذي تجاوز المقارنة مع غيره من الأندية، وحاكماً للقارة العجوز بأسرها.
واللافت في علاقة الريال بدوري الأبطال أنه فرض سطوته عليها، وخضعت له في مختلف العصور، فهو بطل عصر البث بالأبيض والأسود في خمسينيات وستينيات القرن الماضي، وبطل بث الألوان في حقبة التسعينيات وبدايات الألفية الجديدة، وهو ملك الأبطال في عصر HD والـ 4K. وفي المقابل يحلم ليفربول «فخر الإنجليز» في دوري الأبطال وصاحب 5 ألقاب إلى العودة من جديد إلى منصة المجد القاري بعد أن كان قد فعلها للمرة الأخيرة عام 2005.
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«السادسة» لليفربول سوف يعادل بها نصف بطولات الريال في دوري الأبطال، والأهم أن الريدز يحق له ولجماهيره إذا فعلها أن يزهو بقهر الريال في نهائيين، فقد فاز على «الملكي» في نهائي 1981، ويتطلع لتكرارها في 2018، ليحقق إنجازاً تاريخياً.
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