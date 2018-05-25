نجوم كرة الإمارات: كلنا خلف «الريدز» لعيون صلاح

مصطفى الديب (أبوظبي)
يعيش العالم في تلك الساعات حالة من التأهب لنهائي دوري أبطال أوروبا، الذي يقام هذا المساء بين ريال مدريد الإسباني وليفربول الإنجليزي، وفي مثل هذه الأيام من العام الماضي كان الريال طرفاً في اللقاء النهائي أمام يوفنتوس الإيطالي، ونجح في تحقيق اللقب، لم تكن هناك حالة من الانتظار في المنطقة العربية مثلما يحدث الآن، فلم يكن هناك ممثلاً لنا في هذا الحدث العالمي الكبير، ولكن اختلف الوضع تماماً خلال نسخة هذا المساء بوجود المصري محمد صلاح ضمن صفوف ليفربول.
وجود صلاح في صفوف «الريدز» أوجد نوعاً من الجدل الجديد على الساحة، فهناك من يشجع ريال مدريد في منطقتنا وهم كثر، ولكنهم حولوا الدفة إلى مدرجات الليفر هذا المساء لعيون «مو».
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