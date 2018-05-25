٪52.4 ريال مدريد و ٪47.6 ليفربول

دبي (الاتحاد)

رغم الشعبية والجماهيرية الكبيرة التي يحظى بها فريق ريال مدريد الإسباني على مستوى العالم، إلا أن التطور الكبير الذي طرأ على مستوى فريق ليفربول وتأهله إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، في ظل وجود النجم المصري محمد صلاح أفضل لاعب في إنجلترا، والمرشح بقوة لجائزة الكرة الذهبية منافساً للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد هجوم «الملكي»، جعل الشارع الكروي العربي، والمحلي تحديداً يتعاطف كثيراً مع ما يقدمه «الريدز»، وهو ما ظهر بوضوح خلال الاستفتاء الذي حرصت «الاتحاد» على إجرائه قبل المباراة النهائية اليوم على ملعب إن إس كي أولمبيسكي في العاصمة الأوكرانية كييف.

وبعدما كانت معظم الاستفتاءات التي تجرى سابقاً ينحصر فيها الاختيار بين فريقي ريال مدريد وبرشلونة قطبي الكرة الإسبانية، وصاحبي الشعبية والسيادة الكروية العالمية، نجح ليفربول في انتزاع تعاطف الكثيرين الذي تمنوا أن ينجح «صلاح» في قيادة فريقه للتتويج باللقب القاري للمرة السادسة في تاريخه، في مقابل وجود حشد كبير من مشجعي «الملكي» يمني نفسه باللقب الثالث عشر في تاريخه، فتأرجح الاستفتاء بين الأمنيات والتوقعات.

وجاءت نتيجة الاستفتاء متقاربة إلى حد كبير بين الفريقين، وهو ما يعكس صعوبة توقع البطل، حيث شارك في الاستفتاء 82 شخصية من المجتمع الرياضي المحلي، ما بين مسؤولين ومدربين ولاعبين وإعلاميين وصحفيين، وحاز ريال مدريد 43 صوتاً بنسبة 52.4% من إجمالي عدد المشاركين في الاستفتاء، في حين حاز ليفربول 39 صوتاً بنسبة 47.6%، بما يعني أن الفارق بين كفتي الفريقين في الاستفتاء نحو 4 أصوات فقط لمصلحة «الملكي»، بما يعادل 4.8%.

المشاركون في الاستفتاء: