هامان: «سيناريو» نهائي 2005 ‬غير ‬قابل ‬للتكرار!

مراد المصري (دبي)

اعتبر النجم الألماني ديتمار هامان نجم ليفربول السابق، ما يقدمه المصري محمد صلاح في صفوف الريدز هذا الموسم أمر مذهل للغاية، جعل منه أحد أفضل لاعبي العالم حالياً دون شك، لكنه طالب بإيقاف المقارنات المستمرة له مع بقية النجوم، وتحديداً الثنائي الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني، والبرتغالي كريستيانو رونالدو نجم ريال مدريد الإسباني الذي سيقابله الليلة في نهائي دوري أبطال أوروبا.

وتحدث هامان لـ «الاتحاد» خلال تواجده في دبي للمشاركة في سلسلة «دي إتش إل سوينج أكنست كانسر»، وهو الحدث الخيري الذي يقام في عقارات جميرا للجولف لجمع تبرعات لمرضي السرطان، حيث تحدث الملقب بـ «ديدي» من خلاصة خبرته، كونه أحد نجوم منتخب بلاده سابقاً وخاض مسيرة حافلة في صفوف عدة فرق منها مانشستر سيتي الإنجليزي وبايرن ميونيخ الألماني، لكنه برز مع ليفربول الإنجليزي الذي توج معه بلقب دوري أبطال أوروبا عام 2005.

وأوضح هامان أن تسجيل أكثر من 40 ‬هدفاً ‬في ‬مختلف ‬المسابقات، ‬ومنها ‬الدوري ‬الإنجليزي ‬ودوري ‬أبطال ‬أوروبا، ‬أمر ‬غير ‬عادي ‬بالنسبة ‬لصلاح، ‬لكنه ‬يستحق ‬ذلك ‬نظراً ‬لما ‬يقدمه ‬من ‬أداء ‬مميز، ‬ونجاحه ‬في تحقيق ‬الاستمرارية، ‬وقال: ‬لا ‬أدري ‬هل ‬يقوم ‬بذلك ‬في ‬الموسم ‬المقبل ‬أو ‬لا، ‬لكنه ‬يشعر ‬بالراحة ‬ويلعب ‬بحرية ‬في ‬ليفربول، ‬وبغض ‬النظر ‬عن ‬نتيجة ‬نهائي ‬دوري ‬أبطال ‬أوروبا ‬أمام ‬ريال ‬مدريد ‬الإسباني، ‬فإنه ‬في ‬المكان ‬الصحيح ‬حالياً.

وتابع: أسمع الكثير من الكلام حول مقارنته بميسي ورونالدو، وهو أمر محبب دائماً عند الإعلام والجماهير، لكن لننظر بواقعية نجد أن ميسي ورونالدو اعتادا تسجيل هذا الكم من الأهداف والأداء المميز على مدار 10 ‬سنوات ‬متواصلة ‬تقريباً، ‬في ‬حال ‬سجل ‬رونالدو ‬أقل ‬من ‬30 ‬هدفاً ‬سيعتبر ‬ذلك ‬موسماً ‬غير ‬جيد ‬له !‬، ‬لذلك ‬أفضل ‬أن ‬يكون ‬صلاح ‬لاعباً ‬بمواصفاته ‬الخاصة ‬دون ‬الانشغال ‬بالمقارنة ‬مع ‬لاعبين ‬آخرين.

وفيما يتعلق بتوقعاته للمباراة النهائية لدوري الأبطال بين ليفربول وريال مدريد اليوم، قال: أعتقد أن فرصة ليفربول قائمة، الشكوك حول خط دفاع الفريق واستقباله للأهداف أمر يقلق متابعيه، لكن في حال كان دفاع ليفربول سيئاً، فإنه بنفس السوء لدفاع ريال مدريد الذي نجا أمام بايرن ميونيخ، واستقبل 5 ‬أهداف ‬على ‬ملعبه ‬في ‬آخر ‬مباراتين ‬في ‬دوري ‬الأبطال ‬أمام ‬يوفنتوس ‬والبايرن.

وحول توقعاته لسيناريو المباراة النهائية، قال: ما حدث معنا عام 2005، ‬لا ‬يمكن ‬تكراره، ‬التأخر ‬بـ3 ‬أهداف ‬ثم ‬مشاركتي ‬بين ‬الشوطين ‬كبديل ‬وقلب ‬النتيجة، ‬أحداث ‬مذهلة ‬للغاية ‬لا ‬يمكن ‬تصديقها، ‬لكن ‬برأيي ‬أن ‬كل ‬مباراة ‬لها ‬قصتها ‬الخاصة ‬بها ‬ولا ‬يمكن ‬أن ‬تنتظر ‬تكرار ‬نفس ‬الأمر ‬مرتين.

واعتبر هامان تأهل ليفربول إلى نهائي دوري أبطال أوروبا حسم منذ تسجيل الفريق الهدف الخامس في شباك روما في لقاء الذهاب، وقال: منذ جاء ذلك الهدف كنت تشعر أن ليفربول أنهى المهمة، بغض النظر عن الأحداث التي تلت ذلك من تسجيل روما هدفين، وحتى في لقاء الإياب فإننا كمحبين لليفربول لم نشعر أن الفريق في خطر فعلي، حيث بدا الارتياح والثقة الموجودة لدى الفريق بأكمله الذي رفض الانهيار أو الخوف من سيناريو برشلونة مع روما.

وتابع: لا أتوقع أن تسير معطيات المباراة النهائية بنفس الأدوار الإقصائية كونها تقام بنظام مباراتين، وهناك حسابات مختلفة لدى كل مدرب، مثلاً رأينا كيف فشل ريال مدريد في تحقيق الفوز على ملعبه في آخر مرحلتين أمام يوفنتوس وبايرن ميونيخ، لكنه عرف الخروج ببطاقة الصعود توالياً بشكل متتالٍ، والتواجد في المباراة النهائية التي ينجح دائماً فيها بحصد الانتصار بغض النظر عن ظروفه، وهو ما سيجعل ليفربول مطالباً بالحرص منه.