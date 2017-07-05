أوروبا تضغط من أجل التجارة الحرة والمناخ في «قمة العشرين»

عواصم (وكالات)

ذكر مسؤولون كبار بالاتحاد الأوروبي أمس، أن التكتل سيضغط من أجل تعزيز التجارة الحرة وتنفيذ اتفاق باريس للمناخ وتصعيد الحرب ضد الإرهاب في قمة مجموعة العشرين المقبلة التي تنعقد غدا الجمعة في هامبورج بألمانيا على مدى يومين. فيما حث صندوق النقد الدولي زعماء المجموعة على تفادي السياسات «القصيرة النظر».‭ ‬

وفي خطاب مشترك للدول الأعضاء يحدد أولويات الاتحاد في القمة، كتب رئيس المجلس الأوروبي، دونالد توسك ورئيس المفوضية الأوروبية، جان-كلود يونكر، أن دور ومسؤولية أوروبا على الصعيد العالمي يتزايدان «في تلك الأوقات المضطربة».

وأضافوا «أكثر من أي وقت مضى، أصبح الاتحاد الأوروبي نقطة مرجعية عالمية لجميع هؤلاء الذين يقدرون مبادئ الديمقراطية الليبرالية وحقوق الإنسان والتجارة الحرة والعادلة، أو إجراءات ملموسة في مواجهة التحديات العالمية، مثل تغير المناخ والفقر والإرهاب والهجرة غير الشرعية».

وتعهد زعماء الاتحاد الاوروبي باستخدام مجموعة العشرين لجعل «الاقتصاد العالمي يحقق انتعاشا لصالح الجميع» بتعزيز نمو اقتصادي متوازن وشامل ومستدام».