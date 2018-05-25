محمد حامد (دبي)

حسمها يورجن كلوب، ولم يكن الملايين من عشاق الكرة العالمية في حاجة إلى تصريح من المدرب الألماني، الذي قال إن صلاح يحتاج إلى ما يقرب من 10 مواسم يواصل خلالها رحلة التألق والتهديف بنفس الطريقة، لكي تتم مقارنته مع أيقونة «الملكي» والبرتغال كريستيانو رونالدو، فالأخير حقق كل شيء على مستوى البطولات الجماعية، والجوائز الفردية، والأرقام القياسية، فيما يسعى النجم العربي صلاح إلى السير في طريق الأساطير.

المنطق والواقع يقولان إن هناك منافسة حقيقية، وأوجه مقارنة واقعية بين «الدون» و«مو»، خلال الموسم الحالي تحديداً، حيث يجب التأكيد على أن المقارنة بينهما بصورة مطلقة ما هي إلا عاطفة ليس لها ما يبررها، وعلى الرغم من كل ما يقال والخلط القائم على العاطفة وضعف الذاكرة الذي وقع فيه عشاق صلاح، إلا أن الأمور تبدو واضحة ولا تحتاج إلى تفسير، حيث يحلق رونالدو وميسي في كوكب خاص بهما، مقارنة مع جميع نجوم الكرة العالمية في السنوات العشر الأخيرة، إلا أن «الفرعون» المصري على الرغم من كل ذلك وبما قدمه مع ليفربول خلال الموسم الحالي نجح في أن ينتزع لنفسه حقاً مشروعاً في أن يكون «الرجل الثالث» الذي يهدد عرش الساحر الأرجنتيني وينافس النجم البرتغالي.

قد يرى البعض أن هناك صعوبة في اكتشاف أوجه تشابه بين رونالدو وصلاح، إلا أن الحقيقة تقول، إن أوجه التشابه أكثر مما كنا نعتقد، وخاصة فيما يتعلق ببعض الجوانب الاجتماعية، وبدايات المسيرة الكروية، ونجاحهما اللافت في «صناعة الأمل»، والأخذ بيد المهمشين، وجعل الأحلام تخضع للواقع وتغادر مساحات الوهم والخيال، فقد أتى رونالدو وكذلك صلاح من طبقة اجتماعية متوسطة كل في بلده، وبعد أن انتزعا لنفسيهما مكانة كروية ومالية واجتماعية دخلا سباق الأعمال الخيرية، وكان مسقط الرأس على رأس الجهات التي أغدقا عليها الخير.

رونالدو هو أيقونة منتخب البرتغال، وفي الوقت ذاته يذهب البعض بعيداً في تقديرهم لدور صلاح مع منتخب مصر، فيطلقون عليه «منتخب صلاح»، وهو وجه آخر للتشابه بينهما، وفي الوقت الراهن تكاد قصة رونالدو تتكرر بكافة تفاصيلها مع النجم المصري، فقد تمكن الدون من خطف الأضواء من الجميع في عام 2008 وانتزع لقب هداف البريميرليج، ودوري الأبطال لتبدأ رحلة التفاوض مع الريال، وهي أجواء تتطابق في كثير من تفاصيلها مع ما يعيشه صلاح في الوقت الراهن.