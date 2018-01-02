نتائج إيجابية لمنتخبنا في مونديال الشطرنج

دبي (الاتحاد)

سجل لاعبو منتخبنا نتائج إيجابية في بطولة العالم للشطرنج الخاطف والسريع على كأس الملك سلمان، التي أقيمت في الرياض، وأسدل عليها الستار مؤخراً، حيث شارك بـ3 لاعبين يتقدمهم الأستاذ الدولي الكبير سالم عبد الرحمن وأستاذ الاتحاد الدولي سعيد إسحاق وعمر نعمان، ونجح سالم في تحقيق 12 نقطة في منافسات بطولة العالم و12 نقطة في بطولة الشطرنج الخاطف، من أصل 21 جولة، وجاء في المركز 38 في الترتيب العام للبطولة، فيما حقق سعيد إسحاق 8 نقاط فيما حقق عمر نعمان 7.5 نقطة.

ونجح سالم في تسجيل 7.5 نقطة في بطولة السريع، التي ضمت 15 جولة، فيما حقق سعيد إسحاق وعمر نعمان 6.5 نقطة لكل منهما.

وأسفرت البطولة عن فوز النرويجي ماجنوس كارلسن باللقب العالمي للشطرنج الخاطف، وهو الثالث له في عام 2017، وهو رقم قياسي، فيما حقق بطل الهند القومي فيشفاناثان أناند لقب البطولة.

حضر فعاليات البطولة الشيخ سلطان بن خليفة بن شخبوط رئيس الاتحاد الآسيوي للعبة، والشيخ سعود عبدالعزيز المعلا رئيس نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، والدكتور سرحان المعيني رئيس الاتحاد.

وشارك الحكمان الدوليان مهدي عبدالرحيم وسلطان الطاهر، كنائبين لرئيس لجنة الحكام.

ووجه الدكتور سرحان المعيني الشكر إلى الاتحادين الدولي والسعودي على نجاح البطولة، وقال: سعداء لإقامتها في السعودية لأنها تفتح آفاقاً جديدة للعبة في المنطقة العربية والخليجية، بل إن المرحلة المقبلة ستشهد انطلاقة قوية للشطرنج السعودي.

وأضاف: الاتحاد يسعى لمشاركة لاعبي المنتخب في كل البطولات، خاصة أن سياسة الاتحاد تعتمد على تكثيف البطولات للاعبين لتطوير مستوياتهم، وهو ما يعود بالفائدة عليهم، في المشاركات على المستوى العربي والخليجي، بجانب أن هناك خططاً وضعها الجهاز الفني بالاتحاد تهدف للوصول بهم إلى مستويات أفضل والتقدم في التصنيف الدولي، وحرصاً على المشاركة في بطولة العالم بالرياض، لأنها في منطقتنا، والطبيعي أن نستفيد منها، والأهم أن اللاعبين الثلاثة اكتسبوا خبرة، وحصلوا على نقاط تضاف لرصيدهم الدولي.

وتابع: البطولة شارك فيها 237 لاعباً ولاعبة يمثلون 70 دولة، وأشرف عليها 40 حكماً دولياً، وهو ما يكشف المكاسب الفنية التي جنيناها من المشاركة ليس فقط على مستوى اللاعبين، بل أيضاً على مستوى الحكام، من خلال تولي إدارة لجنة الحكام بالبطولة حسين خلفان الشامسي.