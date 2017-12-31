مواصفات: إقبال على حملة «مقاعد الأطفال» المطابقة

دبي(وام)
استقبلت منصة هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات»، ضمن الحملة التوعوية الجماهيرية بالنظام الإماراتي لمقاعد الأطفال القابلة للتثبيت في المركبات، والتي نظمتها الهيئة بالتعاون مع شركائها على مدار ثلاثة أيام في فستيفال سيتي مول، أكثر من 250 أسرة من المواطنين والمقيمين الذين تفاعلوا مع الحملة، ووجهوا أسئلة كثيرة تتعلق بمقاعد الأطفال المطابقة للمواصفات القياسية الإماراتية وأهميتها.
وأكدت «مواصفات» نجاح الحملة وطريقة وتوقيت تنفيذها من حيث التزامن مع العطلات المدرسية وعطلة رأس السنة الميلادية، إذ شهدت منصة الهيئة التي توافرت للمستهلكين في منطقة بارزة في فستيفال سيتي مول إقبالاً يومياً يزيد على 80 أسرة، خصوصاً من ذوي الأطفال الصغار فيما ازداد إقبال الزوار من مواطني ومقيمي الدولة، إذ زار المنصة أسر خليجية من المملكة العربية السعودية والكويت والبحرين.
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وتشير بيانات هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات» إلى أن اصطدام الرضيع غير المقيد بحزام أمان في الزجاج الأمامي لمركبة تسير بسرعة 50 كيلومتراً في الساعة، يعادل سقوط شخص من الطابق الثالث، وتالياً فهي حوادث مميتة، ومن هنا تم السعي إلى تطوير المنظومة التشريعية لحماية أرواح الأطفال على متن المركبات.
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