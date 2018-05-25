مونديال أبوظبي يترقب الممثل الرابع

أبوظبي (الاتحاد)

يترقب عشاق الكرة نهاية هذا الأسبوع حدثين مهمين على صعيد كأس العالم للأندية الإمارات 2018، والذي تستضيفه الإمارات، حيث ستكشف الليلة عن ممثل القارة الأوروبية الذي سيخرج منتصراً من اللقاء الذي سيجمع ليفربول وريال مدريد على أرض العاصمة الأوكرانية كييف في نهائي دوري الأبطال، وهو ما يتزامن مع العد العكسي لانطلاق منافسات بطولة كأس العالم للأندية «أبوظبي 2018» بعد 200 يومٍ، حيث تنطلق البطولة في 12 ديسمبر المقبل.

ولطالما كان النادي الممثل للقارة الأوروبية يشكل القيمة الأكبر لبطولة كأس العالم للأندية التي ينظمها الاتحاد الدولي، كما يحظى الفائز في هذا اللقاء بشرف تمثيل الاتحاد الأوروبي في المونديال.

واستأثرت الأندية الأوروبية باللقب، حيث حصدته 10 مرات من أصل 14 حتى الآن، بما يشمل الدورات الخمس الماضية.

ويعتبر ريال مدريد الذي يطمح لنيل لقب دوري أبطال أوروبا للمرة الثالثة على التوالي أول فريق في تاريخ البطولة ينال اللقب مرتين متتاليتين، بعد أن فاز بهدف مقابل لا شيء على نادي جريميو في نهائي البطولة العام الماضي في أبوظبي.