المتمردون يهددون الممر المائي بمساعدة الحرس الثوري الإيراني

صنعاء (وكالات)

بدأت ميليشيات الحوثي وصالح الانقلابية زراعة وتلغيم الأماكن المحيطة بميناء الحديدة بهدف إلحاق الضرر بالسفن والمراكب التي تمر عبر باب المندب، حسبما أوردت وكالة الأنباء السعودية.

ونقلت الوكالة عن مصادر إعلامية في الداخل اليمني أن مليشيا الحوثي والمخلوع صالح وبمساعدة مباشرة من عناصر الحرس الثوري الإيراني باشرت زرع عدد كبير من الألغام البحرية المموهة مختلفة الأحجام، إيرانية الصنع، في المنطقة المحيطة بميناء الحديدة.

وكشف مراقبون ومصادر إعلامية أن مليشيا الانقلاب قامت بإدخال عدد من المختصين في تمويه وصناعة وتفخيخ الألغام من إيران وآخرين تابعين لحزب الله الإرهابي لليمن، بهدف القيام بزرع السواحل اليمنية بالألغام كرد فعل انتقامي على انتصارات الشرعية في عدد من الجبهات.

وكان رئيس هيئة الأركان المشتركة الأميركية الجنرال جوزيف دانفورد قد حذر من خطر مليشيات الانقلاب الحوثية على الممر المائي الدولي في ظل الدعم الذي تجده من إيران وهو ما تؤكده التقنيات التي يستخدمها الانقلابيون في اعتداءاتهم على الملاحة في المياه اليمنية.