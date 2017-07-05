محسن يتهم الحوثيين بالاعتداء على السفارة السودانية بصنعاء

صنعاء (د ب أ)

اتهم الفريق الركن علي محسن، نائب الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، أمس، جماعة أنصار الله الحوثية بالاعتداء على السفارة السودانية بالعاصمة صنعاء.

وأدان محسن، خلال لقاء السفير السوداني لدى اليمن الفريق أول محمد أحمد مصطفى الدابي، «اعتداء الانقلابيين على السفارة السودانية بصنعاء وسرقتها ونهبها». وأكد أن «هذه الممارسات اللاأخلاقية تكشف الوجه الحقيقي للانقلاب والانقلابيين الذين لا يحترمون الأعراف الدبلوماسية ولا المواثيق الدولية، وعلاوةً على ذلك يشكلون خطراً حقيقياً للملاحة الدولية والوضع الإنساني من خلال اعتداءاتهم المستمرة على السفن ونهبهم للمساعدات والمعونات الإنسانية». وثمن نائب الرئيس اليمني، مشاركة السودان الفاعلة ضمن دول التحالف الداعمة للشرعية، «وما قدمه أبطال القوات المسلحة السودانية من نماذج شجاعة في التضحية والفداء».

من جانبه، أكد السفير السوداني استمرار مشاركة ودعم السودان للتحالف الداعم للشرعية ودعم الحكومة الشرعية، ووقوف بلاده إلى جانب اليمن في محنته.