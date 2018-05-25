روزا رسمياً في النصر بالقميص 19

وليد فاروق (دبي)

أعلن نادي النصر رسمياً تعاقده مع البرازيلي صامويل روزا مهاجم حتا السابق، بعقد لمدة 3 سنوات، ليكون الصفقة الثالثة رسمياً مع محمد مرزوق مدافع شباب الأهلي دبي، ومحمد العكبري مهاجم الوحدة.

وتقرر أن يرتدي روزا القميص رقم 19 وهو القميص نفسه الذي كان يرتديه في ناديه السابق.

ويعد روزا (26 عاماً) هو سادس هدافي دوري الخليج العربي في الموسم المنقضي برصيد 11 هدفاً، وهو أكثر لاعبي فريقه مشاركة في المباريات، حيث خاض 21 مباراة في الدوري، ولكن أهدافه لم تشفع لحتا البقاء في دوري الخليج العربي، بعدما هبط الفريق رسمياً إلى دوري الدرجة الأولى.

وسيقيد المهاجم البرازيلي كأول محترفي العميد «الأجانب» في الموسم الجديد، بعد الاستغناء عن الرباعي الأجنبي، وهم فاندرلي، والمغربي عبد العزيز برادة، وعدم تجديد إعارة البرازيلي مارسيلو سيرينو، وكذلك اللبناني جوان العمري. يذكر أن روزا انضم لنادي حتا صيف عام 2016 قادماً من فلومينينسي البرازيلي.