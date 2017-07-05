إحباط محاولة تقدم للميليشيات باتجاه لحج «التحالف» يدمر تعزيزات ومخابئ أسلحة للانقلابيين في اليمن



تاريخ النشر: الخميس 06 يوليو 2017 عقيل الحلالي، بسام عبدالسلام (صنعاء، عدن) دمر طيران التحالف العربي أمس تعزيزات عسكرية لميليشيات الحوثي وصالح الانقلابية في أربع جبهات قتال رئيسية في اليمن. وقالت مصادر عسكرية ميدانية إن مقاتلات التحالف شنت أربع غارات على منطقة الكيد ببلدة خراب المراشي الواقعة غرب محافظة الجوف ومتاخمة لمحافظتي صعدة وعمران. وذكر بيان للجيش اليمني إن الغارات استهدفت تعزيزات عسكرية للميليشيات الانقلابية كانت قادمة من صنعاء عبر محافظة عمران إلى بلدة المتون في وسط الجوف حيث تستمر المعارك بين الحوثيين وحلفائهم من جهة والقوات الحكومية وأنصارها من جهة ثانية في جبهات عدة بالمحافظة. وأكد البيان أن القوات الحكومية التي تقاتل المتمردين في الجوف حققت «تقدماً ميدانياً نوعياً» بإسناد جوي من التحالف العربي، موضحاً أن القوات تمكنت بعد معارك ضارية مع الميليشيا الانقلابية من السيطرة على التبة الحمراء المطلة على معسكر الخنجر في بلدة خب الشعف شرق المحافظة المتاخمة للسعودية. وأحبطت قوات الشرعية محاولة تقدم للميليشيات إلى مواقعها في منطقة السداح ببلدة المصلوب جنوب غرب الجوف، بعد اشتباكات استمرت ساعات وتخللها قصف مدفعي عنيف على المتمردين. ... المزيد