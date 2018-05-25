لوف يتمنى حضور ميركل مباراة للمنتخب الألماني في روسيا

برلين (د ب أ)

أعرب المدير الفني للمنتخب الألماني، يواخيم لوف، عن أمنيته أن تحضر المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل مباراة لمنتخب بلادها خلال بطولة كأس العالم لكرة القدم في روسيا. وقال لوف: «أنا شخصياً سأسعد للغاية إذا حضرت أنجيلا ميركل مباراة لنا في روسيا».

وذكر لوف أن ظهور ميركل في غرفة خلع الملابس للمنتخب، بعد فوزه في نهائي بطولة كأس العالم عام 2014 في البرازيل أمام الأرجنتين أثار «شعوراً رائعاً»، وقال: «جاءت إلى غرفة خلع الملابس عقب نهائي الكأس، وجلست فجأة في وسط الغرفة، وكانت على سجيتها للغاية. ترك هذا انطباعاً رائعاً لدى اللاعبين. أتمنى تكرار ذلك». تجدر الإشارة إلى أن ميركل لم تصرح حتى الآن بخطط سفرها خلال هذا الصيف. وتعتبر المستشارة من المشجعين المتحمسين للمنتخب الألماني، وحضرت مباريات لمنتخب بلادها في مونديال عام 2010 في جنوب أفريقيا وفي مونديال البرازيل عام 2014.