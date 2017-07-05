سفارة الدولة تدعو المواطنين لحمل وثائقهم الثبوتية خلال تجوالهم في ألمانيا

أحمد عبدالعزيز (أبوظبي)

دعت سفارة الدولة في برلين، المواطنين الموجودين أو المسافرين إلى الأراضي الألمانية، إلى ضرورة حملهم للوثائق الثبوتية عند نقاط التفتيش المحتملة في المنافذ الألمانية البحرية والجوية والبرية، وفي أثناء تجوالهم داخل المدن، وذلك بسبب عقد اجتماعات مجموعة الـG20 وذلك في الفترة من 7-9 يوليو الجاري.

وذكرت السفارة على حسابها الرسمي بتويتر، أن الجمهورية الألمانية بصدد تنظيم اجتماع رفيع المستوى لمجموعة الدول الكبرى G20، داعية المواطنين بضرورة حملهم جوازات السفر أو بطاقات الهوية الخاصة بهم عند المنافذ الألمانية أو خلال التجول داخل المدن، تحسباً لأي نقاط تفتيش، وضرورة الوصول مبكراً إلى المطارات، تجنباً للازدحام على نقاط التفتيش، الأمر الذي يمكن أن يتسبب في عدم اللحاق برحلات الطيران المغادرة وضياع مواعيد الطائرات، مشيرة إلى أهمية تسجيل المواطنين الموجودين أو المسافرين إلى ألمانيا، بياناتهم في نظام «تواجدي» والتواصل مع سفارة الدولة في برلين أو القنصلية العامة في ميونيخ أو المكتب الفرعي للسفارة في بون في حال حدوث طوارئ.