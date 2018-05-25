كرواتيا.. تنشد المجد الضائع

يعتبر تاريخ منتخب كرواتيا متواضعاً في عالم كرة القدم، على المستوى الأوروبي والعالمي بكل تأكيد، باعتباره منتخب حديث العهد حيث تأسس عام 1994 بعد انهيار يوغسلافيا، إلا أن الأسماء التي يملكها الفريق تمنحه الطموح لتقديم بطولة تاريخية، تحت قيادة المدرب زلاتكو داليتش مدرب العين الإماراتي السابق، والذي يمتلك نجوماً بارزين في كرة القدم الأوروبية على مستوى الدوريات منهم ماريو ماندزوكيتش مهاجم يوفنتوس الإيطالي، ومتوسطي ميدان ريال مدريد لوكا مودريتش وكوفازيتش، بالإضافة الى إيفان راكيتش نجم خط وسط برشلونة، وبرزيتش نجم انتر ميلان الإيطالي، ويعتبر خط الوسط والهجوم أقوى الخطوط لدى الكروات، ويسعى المنتخب لتسخير هذه الكوكبة من النجوم لكتابة مجد جديد بعد 20 عاماً من الإنجاز الكبير الذي حققه المنتخب في نهائيات كأس العالم 1998.

منذ بداية عهده مع كرة القدم شارك منتخب كرواتيا 4 مرات في بطولات كأس العالم، ومنذ المشاركة الأولى في 98 لم يغب عن المونديال سوى في نهائيات 2010، وكانت المشاركة الأولى مميزة للغاية عندما اجتاز الأدوار الإقصائية جميعها ليصل الى نصف النهائي ويخسر من فرنسا، ويحتكم بعد ذلك إلى مباراة المركز الثالث والرابع أمام هولندا، والذي تفوق بها ليحصد الميدالية البرونزية، بعد تلك المشاركة الأسطورية لم ينجح الكروات في اجتياز دور المجموعات في بطولة مونديال 2002 و2006 و2014، وخاض المنتخب في مشاركاته 16 مباراة في المونديال، حقق الفوز في 7 والتعادل 2 والخسارة في 7 مباريات، سجل 21 هدفاً واستقبلت شباكه 17.

تعثر المنتخب الكرواتي في تصفيات التأهل الى نهائيات كأس العالم عندما حقق منتخب ايسلندا المفاجآة وتصدر المجموعة التاسعة، تاركاً كرواتيا وأوكرانيا وتركيا في صراع الملحق المؤهل، حتى نجح الكروات في ضمان الوجود في الملحق في الجولات الأخيرة، وخاض مباراتي الملحق أمام اليونان، حيث انتصر في مباراة الذهاب 4-1، وتعادل من دون أهداف في مواجهة الإياب ليضمن تأهله إلى روسيا.