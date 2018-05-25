الفيفا يطالب مهتدي بالالتزام بعقده مع الظفرة

عبدالله القواسمة (أبوظبي)

وجه الاتحاد الدولي لكرة القدم كتاباً إلى اتحاد الكرة السوري، يخطره فيه بعدم جواز مشاركة اللاعب الدولي السوري محمد رأفت مهتدي في المسابقات المحلية السورية، مطالباً اللاعب بالالتزام مع فريق نادي الظفرة فوراً.

هذه التفاصيل نقلتها وسائل الإعلام السورية من مصادر خاصة قي اتحاد الكرة السوري، الذي يقوم بتوجيه رسالة الفيفا إلى نادي الاتحاد الذي يلعب له محمد رأفت مهتدي.

وتعود تفاصيل القضية إلى الأول من نوفمبر الماضي عندما حصل الظفرة على توقيع مهتدي «22 عاماً» لمدة خمسة أعوام، حيث كان الظفرة ينتظر التحاق اللاعب به خلال فترة الانتقالات الشتوية، لكن نادي الاتحاد السوري وفور علمه بتوقيع مهتدي مع الظفرة سارع إلي تجديد عقد اللاعب بشكل مخالف للوائح الانتقال الدولية، وهو ما اضطر نادي الظفرة، وبعد التأخير في علاج قضية اللاعب إلى رفع شكوى رسمية إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم، والتعاقد في المقابل مع المهاجم الأوزبكي إيجور سيرجييف في خانة المحترف الآسيوي.

من جهة أخرى، نجحت شركة الظفرة لكرة القدم في استقطاب اللاعب الصاعد حميد عبدالله المسماري من نادي الفجيرة، وهي الصفقة الأولى على صعيد اللاعبين المواطنين خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، حيث يبلغ المسماري من العمر 22 عاماً ويلعب في منطقة الارتكاز، وسبق له مشاركة الفجيرة في مباراتي الملحق المؤهل إلى دوري الأضواء وقدم مستويات فنية لافتة.

الجدير ذكره أن نادي الظفرة قام خلال فترة الانتقالات الصيفية بالتعاقد مع الأوروجوياني نيكولاس ميليسي القادم من نادي الهلال السعودي، والبرتغالي هيلدر تياجو مورا القادم من نادي ريو آفي البرتغالي.