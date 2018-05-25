«الصقور» يجدد عقد علي صقر ويدرس خيارات الأجانب ​

سامي عبدالعظيم (رأس الخيمة) ​

قرر مجلس إدارة نادي الإمارات تجديد عقد الحارس علي صقر لمدة موسمين آخرين، بعد مفاوضات مكثفة خلال الأيام الماضية، ليقطع الطريق على أندية عدة بدوري الخليج العربي كانت تسعى للتعاقد معه خصوصاً أنه يتمتع بخبرة ميدانية كبيرة، رغم أن لم يشارك كثيراً في الموسم الماضي إثر التألق الكبير لزميله أحمد الشاجي.​

ويسعى مسؤولو النادي لتجديد عقود بعض اللاعبين خلال الأيام المقبلة، من بينهم المهاجم الدولي أحمد مال الله، والمدافع أحمد محمد العائد من ألمانيا أخيراً إثر رحلة علاجية، وحسن عبدالرحمن، بينما انتهت إعارة الثنائي عبدالله الضنحاني من الوحدة، وأحمد الشامسي من الوصل، في حين يدرس النادي بعض الخيارات الخاصة باللاعبين الأجانب بعد الاستغناء عن الرباعي بارك جونج وساشا ويوسف قلفا وعبدالغني معاوي.​

وقرر مجلس الإدارة خلال اجتماعه أخيراً إقامة المعسكر الإعدادي للموسم الجديد في صربيا خلال يوليو المقبل، وإجراء الفحوص الطبية للاعبين هناك، وتقرر سفر الثنائي عبدالله الصرومي، ومحمد سعيد مع البعثة إلى صربيا بعد انتهاء إعارتهما لفريق الحمرية.​

وأكد أحمد الشاجي، حارس«الصقور» أن الفريق كان يستحق أفضل من المركز قبل الأخير على لائحة الترتيب في الموسم الماضي، وذلك بالنظر إلى المردود الإيجابي في مباريات عدة رغم أن النتائج لم تكن بالمستوى المطلوب، مشيراً إلى أن الوصول إلى «مرحلة الملحق» يجب أن يمثل دافعاً في الموسم الجديد من خلال الحرص على تجميع النقاط في الدور الأول، وعدم التفريط في النتائج الإيجابية.​

وأكد الشاجي أن فريق الإمارات قادر على تخطي التوقعات في الموسم الجديد والاستعداد الجيد في المعسكر الخارجي، ومن خلال المباريات الودية، موضحاً أن الدوري سيكون قوياً للغاية في الموسم الجديد، وهو ما يستدعي رفع مستوى التركيز والتحضير المكثف من اللاعبين، مؤكدا أن الفريق يجب أن يقدم الأداء الأفضل الذي يؤهله للمنافسة على النتائج الإيجابية.​