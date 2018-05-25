فيكتوري يغازل اللقب بـ «27 و28»

دبي (الاتحاد)
تظهر زوارق مؤسسة الفيكتوري تيم للمرة الأولى في منافسات مونديال الزوارق السريعة فورمولا 2، من خلال المشاركة عبر زورقين من المؤسسة، الأول «فيكتوري 27» بقيادة المتسابق الصاعد منصور المنصوري، والذي توج العام الماضي بالمركز الأول في الجائزة العالمية «أف 4 أس»، والثاني «فيكتوري 28» بقيادة خلفان سهيل خلفان المهيري، والذي شارك من قبل في العديد من البطولات، من بينها سباقات فورمولا 2 في الخليج والإمارات.
وأكمل الفريق جاهزيته لخوض المنافسات بداية من اليوم، حيث يشارك في التجارب الحرة والرسمية، حيث أبدى خلفان سهيل خلفان المهيري المنضم حديثاً إلى كوكبة المتسابقين في مؤسسة الفيكتوري تيم، سعادته بالعودة إلى البطولات العالمية في رياضة الزوارق السريعة وزوارق الفورمولا، مؤكداً أنه عشقها منذ الصغر، وشارك فيها في جولات بطولة فورمولا 2 قبل سنوات.
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