فيكتوري يغازل اللقب بـ «27 و28»

دبي (الاتحاد)

تظهر زوارق مؤسسة الفيكتوري تيم للمرة الأولى في منافسات مونديال الزوارق السريعة فورمولا 2، من خلال المشاركة عبر زورقين من المؤسسة، الأول «فيكتوري 27» بقيادة المتسابق الصاعد منصور المنصوري، والذي توج العام الماضي بالمركز الأول في الجائزة العالمية «أف 4 أس»، والثاني «فيكتوري 28» بقيادة خلفان سهيل خلفان المهيري، والذي شارك من قبل في العديد من البطولات، من بينها سباقات فورمولا 2 في الخليج والإمارات.

وأكمل الفريق جاهزيته لخوض المنافسات بداية من اليوم، حيث يشارك في التجارب الحرة والرسمية، حيث أبدى خلفان سهيل خلفان المهيري المنضم حديثاً إلى كوكبة المتسابقين في مؤسسة الفيكتوري تيم، سعادته بالعودة إلى البطولات العالمية في رياضة الزوارق السريعة وزوارق الفورمولا، مؤكداً أنه عشقها منذ الصغر، وشارك فيها في جولات بطولة فورمولا 2 قبل سنوات.

وأكد ارتياحه خلال التجارب التي جرت على متن زورق الفريق في مياه الخليج العربي قبل شحنها إلى أوروبا، تحضيراً للموسم الجديد، مشيراً إلى أنه وزميله منصور المنصوري سيكون لهما حضور متميز في المشاركات المقبلة، بداية من المراحل الأولى في الجولة الأولى في ليتوانيا. وبدوره قال منصور المنصوري: سعادتي كبيرة بخوض منافسات قوية مثل التي ستكون عليها فعاليات بطولة العالم للزوارق السريعة «فورمولا 2»، والتي ستجمع نخبة الأبطال عبر 5 جولات مختلفة. وأشار إلى أن الفترة التدريبية الخاصة على الزورق الخاص بالفريق في المشاركة المرتقبة، أعطته الفكرة كاملة عن التحدي المنتظر، مشيراً إلى كورس السباق، والذي سيجمع ما يزيد على 20 زورقاً سيكون له طابع خاص يجمع بين الإثارة والتحدي.