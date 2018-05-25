أبوظبي جاهز لمغامرة مونديال فورمولا 2 في كوناس

خالد السعدي (كوناس)

تنطلق اليوم فصول مغامرة جديدة لفريق أبوظبي للزوارق السريعة حامل اللقب، ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة العالم لزوارق الفورمولا2، والتي تبدأ جولتها الأولى هذا الموسم في مدينة كوناس في ليتوانيا، ويتأهب حامل اللقب للدفاع عن لقبه الذي حققه في الموسم الماضي للمرة الأولى، عن طريق النجم الشاب راشد القمزي، بالإضافة إلى مشاركة راشد الطاير قائد الزورق الثاني في الفريق.

ويبدأ اليوم فصل السرعة ومحاولة الوصول إلى الزمن الأفضل بمشاركة وحضور أكثر من 30 زورقاً في جولة الافتتاح، وهو ما يعني أن نظام التصفيات سيكون حاضراً، حيث يتيح قانون البطولة مشاركة 20 زورقاً فقط في السباق الرئيس للجولة، والذي سينطلق غداً.

ويشارك فريق أبوظبي بزورقيه 1 و35 في المنافسة، وهي الزوارق الحديثة والجديدة كلياً، في ظل توجيهات سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، والذي يحرص على أن يكون للفريق فرص أكبر في الحفاظ على لقب البطولة وإحراز مراكز أفضل عن المواسم السابقة، منذ بدأ الفريق أول مشاركة في بطولة العالم لزوارق الفورمولا 2 في موسم 2016، واستمر في الحضور بعدها ليحقق المفاجأة ولقب البطولة من الموسم الثاني له في 2017، ويسعى إلى أن يحافظ على لقبه ويدافع عنه في الحضور الحالي له في موسم 2018.

وكانت بعثة الفريق قد وصلت إلى كوناس قبل يومين وبدأت مبكرا بتجهيز وإعداد الزوارق المشاركة في المنافسة، ويأمل فريق أبوظبي أن تكون بدايته قوية في سباق الزمن اليوم، حيث يمكنه الزمن الأسرع من الانطلاق من مركز متقدم في السباق الرئيسي غدا، وتبدأ المنافسة اليوم مع الاجتماع الخاص بالمتسابقين، والذي ينطلق في تمام التاسعة صباحاً، ومن خلاله يتم شرح معطيات المسار ونقاط المنافسة، في كل من سباق أفضل زمن وسباق الماتش ريس اليوم، وفي التاسعة والنصف تنطلق التجارب الحرة لكل المتسابقين المشاركين، وينطلق سباق أفضل زمن اليوم في الثانية والنصف ظهراً، حيث ينطلق على ثلاثة تصفيات تستمر حتى الرابعة عصراً، بينما ينطلق سباق الماش ريس في الخامسة عصر، وينتهي في الثامنة مساء.