أبوظبي جاهز لمغامرة مونديال فورمولا 2 في كوناس

خالد السعدي (كوناس)
تنطلق اليوم فصول مغامرة جديدة لفريق أبوظبي للزوارق السريعة حامل اللقب، ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة العالم لزوارق الفورمولا2، والتي تبدأ جولتها الأولى هذا الموسم في مدينة كوناس في ليتوانيا، ويتأهب حامل اللقب للدفاع عن لقبه الذي حققه في الموسم الماضي للمرة الأولى، عن طريق النجم الشاب راشد القمزي، بالإضافة إلى مشاركة راشد الطاير قائد الزورق الثاني في الفريق.
ويبدأ اليوم فصل السرعة ومحاولة الوصول إلى الزمن الأفضل بمشاركة وحضور أكثر من 30 زورقاً في جولة الافتتاح، وهو ما يعني أن نظام التصفيات سيكون حاضراً، حيث يتيح قانون البطولة مشاركة 20 زورقاً فقط في السباق الرئيس للجولة، والذي سينطلق غداً.
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وكانت بعثة الفريق قد وصلت إلى كوناس قبل يومين وبدأت مبكرا بتجهيز وإعداد الزوارق المشاركة في المنافسة، ويأمل فريق أبوظبي أن تكون بدايته قوية في سباق الزمن اليوم، حيث يمكنه الزمن الأسرع من الانطلاق من مركز متقدم في السباق الرئيسي غدا، وتبدأ المنافسة اليوم مع الاجتماع الخاص بالمتسابقين، والذي ينطلق في تمام التاسعة صباحاً، ومن خلاله يتم شرح معطيات المسار ونقاط المنافسة، في كل من سباق أفضل زمن وسباق الماتش ريس اليوم، وفي التاسعة والنصف تنطلق التجارب الحرة لكل المتسابقين المشاركين، وينطلق سباق أفضل زمن اليوم في الثانية والنصف ظهراً، حيث ينطلق على ثلاثة تصفيات تستمر حتى الرابعة عصراً، بينما ينطلق سباق الماش ريس في الخامسة عصر، وينتهي في الثامنة مساء.
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