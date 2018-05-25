عالم دبي للرياضة يتخطى حاجز المليون زائر

رضا سليم (دبي)
دخل عالم دبي للرياضة، المقام حالياً، بقاعات الشيخ سعيد بمركز دبي التجاري العالمي، موسوعة الأرقام القياسية، بعدما تخطى حاجز المليون زائر، في أكبر صالة رياضية صيفية في الدولة، وتشهد النسخة الثامنة مشاركة 10 أكاديميات رياضية متخصصة، وتضم 18 لعبة، وتحفل الأجندة ببطولات وألعاب وأنشطة اللياقة البدنية المثيرة، ويستمر حتى 8 سبتمبر المقبل.
يضم الموقع المكيّف الهواء الممتد على مساحة 25,000 متر مربع، 3 ملاعب قياسية لكرة القدم الخماسية والرجبي، و3 ملاعب قياسية لكرة القدم السباعية والرجبي، و8 ملاعب لكرة السلة، و3 ملاعب لـ «ستريت باسكت بول»، و12 ملعباً للريشة الطائرة، و3 ملاعب للتنس، وملعبين للكرة الطائرة، واستوديوهات للدراجات الثابتة واللياقة البدنية، وملعب للكريكت، وملعب للبادل تنس، ومنطقة لكرة الطاولة، ومضمار للجري بطول 400 متر، وحلبة للمصارعة، وصالة للياقة البدنية مجهزة على أحدث طراز من تكنوجيم.
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وقال سعيد حارب: «إن الحدث يعد واحداً من أهم الفعاليات التي تحقق رؤية دبي الشاملة في الترويج لنمط حياة صحي ونشيط، وهو ما يتوافق مع رؤية مجلس دبي الرياضي، كما يجتذب الحدث أعداداً كبيرة من الزوار كل عام، ما يعزز شهرة دبي كمدينة رائدة تعتني بصحة المجتمع وسعادته، كما أنه فرصة أمام الكشافين في كل الأندية لاكتشاف المواهب مع القرار التاريخي لصاحب السمو رئيس الدولة، بمشاركة المقيمين في الأنشطة الرياضية، وهو ما يفتح الباب أمام الأندية لضم لاعبين جدد في كل الألعاب، ومثل هذه الحدث يعد منجماً للمواهب».
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وأشار إلى أن هناك مجموعة من الألعاب الجديدة، منها الجولف الافتراضي، والباتل بارك، للتصويب، وتشغل مساحة تزيد على 750 متراً مربعاً، وتحتوي على حقلين بتصميمات خاصة، هما «آي باتل فيلد» بنظام الليزر، و«آي تارجت» بنظام تحديد الهدف إلكترونياً.