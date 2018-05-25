4 مواجهات قوية في دور الثمانية ببطولة استاد هزاع

العين (الاتحاد)

تنطلق اليوم مباريات دور الثمانية لبطولة استاد هزاع بن زايد، بإقامة 4 مواجهات قوية تجمع فريق مستشفى توام مع شباب دار زايد، وجفرا وتدوير من مجموعة المؤسسات، بينما يلتقي فريق الجالية المغربية بفريق الجزيرة، والزعيم مع فريق نعمة لمجموعة الجماهير، حيث ستتنافس هذه الفرق على حجز بطاقات الصعود إلى «المربع الذهبي»، فيما تقام غداً مباريات الدور نصف النهائي.

واختتمت مباريات دور المجموعات أمس الأول، حيث شهدت مباريات مجموعة المؤسسات غزارة في الأهداف بلغت 24 هدفاً في 4 مباريات، كان من نصيب متصدر المجموعة الأولى فريق مستشفى توام 8 أهداف، أحرزها في شباك فريق نادي العين مقابل هدفين، بينما دك فريق تدوير مرمى الإنشاءات البترولية بعشرة أهداف دون رد، وفي بقية المباريات تعادل شباب دار زايد مع الأوقاف بهدفين لكل فريق، وشرطة العين مع جفرا للمقاولات بهدف لمثله، وتألق كل من أحمد جمال من مستشفى توام وسلطان بطي من تدوير وشهاب أحمد من شرطة العين وإسماعيل زكريا من الأوقاف، وحازوا نجومية أفضل اللاعبين في مباريات المجموعة، وتم تكريمهم من اللجنة المنظمة للبطولة.

وشهد ختام مباريات مجموعة الجماهير والأفراد حماساً ورغبة كبيرة من الفرق من أجل التأهل للمرحلة الإقصائية، واستطاع فريق الجالية المغربية أن يواصل تألقه ومسيرته القوية في البطولة، وفاز على فريق وداد الشعبية بهدفين مقابل هدف، وتعادل الجزيرة مع الحزم، ليضمن الفريقان تأهلهم للدور نصف النهائي، بينما ضمن كل من نعمة والزعيم تأهلهما بعد فوز الأول على سامبا الإمارات بثلاثية نظيفة، واكتفى الزعيم بالفوز على الخليف بهدفين دون رد، وشهدت المباريات تألق خالد البلوشي من الزعيم وهيثم عينا من الجالية المغربية وفيصل البلوشي من الجزيرة وسعود الشامسي من نعمة، وتم تكريمهم من قبل اللجنة الفنية كأفضل لاعبين وتسلموا هداياهم من نجم العين إسماعيل أحمد.

وشهد ختام دور المجموعات اهتماماً كبيراً من مجلس إدارة شركة العين لكرة القدم، بالحضور المتواصل والمستمر لسلطان راشد عضو مجلس الإدارة، والنجم إسماعيل أحمد الذي شارك في تكريم أفضل اللاعبين في المباريات.

من جانبه، أشاد إسماعيل أحمد، مدافع فريق العين، بالتنافس في بطولة استاد هزاع بن زايد الرمضانية، التي تقام فعالياتها هذه الأيام بالملاعب الخارجية لاستاد هزاع، وتحظى مبارياتها بحضور جماهيري غفير تمتلئ به جنبات ملاعب الخماسيات، معتبراً أن الدورات في شهر رمضان لها نكهة خاصة، وتجذب العديد من المتابعين.

وقال إسماعيل: «الحضور الجماهيري للبطولة يؤكد أنها بطولة ناجحة»، وقال: «الجوانب التنظيمية على أكمل وجه، وأدعو جميع الرياضيين في مدينة العين وخارجها لحضور ما تبقى من مباريات».

وأشار مدافع فريق العين إلى أن الدورات الرمضانية فرصة لظهور لاعبين مميزين، يمكن للأندية الاستفادة منهم، لافتاً إلى أن الدورات في العام الحالي محط أنظار العديد من الأندية، ومن بينها التي ترغب في رصد اللاعبين المميزين من أبناء المواطنات ومواليد الدولة والمقيمين، من أجل الاستفادة من توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حول السماح لهم بالمشاركة في المسابقات الرياضية الرسمية.