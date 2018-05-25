بطولة الشارقة الرياضية.. اكتمال عقد الدور الثاني

عماد النمر (الشارقة)

كشف ختام المرحلة الأولى من منافسات بطولة الشارقة الرمضانية لكرة قدم الصالات أمس الأول، عن هوية آخر الفرق المتأهلة لمنافسات الدور ربع النهائي التي تنطلق الأحد المقبل، حيث سيواجه شرطة الشارقة فريق كواترو، ويلاقي النجوم فريق كواترو، ضمن منافسات البطولة الرمضانية التي تنظمها قناة الشارقة الرياضية، للعام الثالث على التوالي، ويستضيفها نادي الشارقة الرياضي حتى الأول من يوليو المقبل.

واستضافت البطولة في يومها السابع العميد خليفة المري، رئيس اللجنة الرياضية في شرطة الشارقة، وعيسى هلال الحزامي، أمين عام مجلس الشارقة الرياضي، والكاتب الرياضي مبارك الرصاصي، وسامي الهامور، المنسق العام لشؤون الجماهير في اتحاد الامارات لكرة القدم.

وقال العميد المري، البطولة تلبّي شغف وتطلعات المواهب الكروية على صعيد هذه اللعبة، حيث باتت واحدة من أبرز الأحداث الرياضية التي تقام خلال رمضان المبارك سنوياً كلّ عام، بما يثري الواقع الرياضي في الشارقة والامارات.

وتابع: نقدّر الجهود الكبيرة التي تبذلها مؤسسة الشارقة للإعلام وقناة الشارقة الرياضية في تنظيم هذا الحدث الذي يمتاز بالمستويات الفنية والتنظيمية، سواء على صعيد ما يقدمه اللاعبون من لوحات كروية تعكس المكانة المتقدمة التي وصلت لها فرقهم، أو على صعيد التغطية الإعلامية المواكبة لجميع مجرياتها، وهذا أمر مهم ولافت ويسهم في إطلاع شريحة واسعة من عشّاق هذه اللعبة على غمار منافساتها اليومية.

من جانبه، قال عيسى هلال الحزامي البطولة، تشهد مستويات مرموقة من جميع الفرق المشاركة، وهذا دليل على شعبية هذه الرياضة بين الأوساط الجماهيرية التي لمست حرصها على التواجد ومؤازرة فرقها التي تخوض سابع أيام المنافسات، ناهيك عن المستويات التنظيمية والفنية المتقدمة التي تشهدها ما يحسب لمؤسسة الشارقة للإعلام، وقناة الشارقة الرياضية هذه الجهود المباركة التي تبذل في سبيل الخروج بالبطولة بأبهى حلة وأرقى مستوى.