«بن درويش» ثاني المتأهلين إلى ربع نهائي

وليد فاروق (دبي)

حقق فريق «الكتلان» الوافد الجديد على بطولة «مكتوم بن راشد» الكروية الرمضانية، مفاجأة من العيار الثقيل، بتحقيقه أول فوز له في البطولة بفوزه على فريق «88» 2-1، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة السادسة من دوري مجموعات البطولة المقامة على ملاعب نادي ضباط شرطة دبي في القرهود، وتمتد حتى الـ19 من شهر رمضان المبارك، وتشهد مشاركة 19 فريقاً.

كما شهدت الجولة نفسها، الفوز الثالث على التوالي لفريق «بن درويش»، والذي حققه على فريق «إم كيه اس» بهدفين نظيفين، ليصبح بن درويش ثاني المتأهلين إلى دور الثمانية، بعد حامل اللقب فريق شرطة دبي، بصرف النظر عن مباريات الجولة الختامية من دوري المجموعات.

وابتعد فريق بن درويش في صدارة فرق المجموعة الرابعة بالعلامة الكاملة، وبرصيد 9 نقاط من ثلاثة انتصارات، متفوقاً على الفهود الوصيف صاحب النقاط الـ6، فيما حل «إم كيه اس» ثالثاً برصيد 3 نقاط، وتشارك كل من «شباب كتالونيا» و«الابتكار» المركز الأخير بدون رصيد.

وضمن الجولة نفسها، وفي منافسات المجموعة الثالثة، استعاد فريق «الفهود» بقيادة نجمه الدولي السابق محمد عمر لغة الانتصارات، بتسجيله لفوزٍ عريض على الوافد الجديد فريق «الابتكار» بخماسية نظيفة. وبنتائج الجولة، حافظ فريق «راشد بن عمار» على صدارة المجموعة الثالثة برصيد 6 نقاط، فيما فرض «الكتلان» نفسه شريكاً على المركز الثاني مع فريق «88» برصيد 3 نقاط لكل منهما، وبقي فريق «إيزي هوم» على مركزه الرابع من دون نقاط.

على صعيد متصل اعتمدت اللجنة المنظمة العليا قرار اللجنة الفنية بشطب نتائج فريق النجوم من البطولة، مع عدم استكمال مسؤولي الإجراءات اللازمة لقيد لاعبيه المشاركين في النسخة الثامنة.

وبناء ذلك اقتصر عدد الفرق المشاركة في المجموعة الثالثة على 4 فرق، خصوصاً أن عملية شطب نتائجه لن تؤثر على سير ترتيب المجموعة في ظل عدم مشاركة النجوم في أي مباراة.

كما اعتمدت اللجنة الفنية قرار حرمان مجيد فيصل إداري فريق محمد علي من الوجود مع فريقه لمباراتين على التوالي، وذلك على أثر تعديه لفظياً على حكم مباراة فريقه أمام فريق المعروف، في المباراة التي جمعتهما بالجولة الخامسة، وانتهت بفوز المعروف «2-1».

تشهد البطولة اليوم أول أيام الراحة من المباريات على أن يستكمل مساء غدٍ، بإقامة منافسات الجولة السابعة، حيث تقام ثلاث مباريات، تنطلق الأولى والثانية منها في العاشرة مساء بالمجموعة الرابعة، حيث يجمع الملعب رقم «1» فريقا «شباب كاتالونيا» مع «بن درويش»، ويلتقي على الملعب رقم «2» فريقا «الابتكار» و«إم كيه إس»، ويقام في الحادية عشرة لقاء لحساب المجموعة الثالثة يجمع «88» و«راشد بن عمار» في مباراة ستحدد ملامحها هوية بطل المجموعة.