«أف 3» يتوج بكأس طائرة ند الشبا الرياضية

رضا سليم (دبي)

أحرز فريق اف 3 كأس بطولة الطائرة بدورة ند الشبا الرياضية في نسختها السادسة والمقامة حالياً، تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، وينظمها مجلس دبي الرياضي بمجمع ند الشبا، تحت شعار «قدرات لا حدود لها»، وجاء فوز «اف 3» باللقب، بعدما تغلب على شقيقه فريق «اف 3 أ» 3-2 في مباراة ماراثونية امتدت لمنتصف الليل، وجاءت نتائج الأشواط 25-16 و25-23، و25-21 و25-22 و15-13).

وانضم «اف 3» لقائمة الفرق الأبطال الذين سبق لهم الفوز بالبطولة، وهم فريق محمد بن مكتوم بطل النسخة الأولى، وزعبيل بطل النسخة الثانية، ودبي 2020 بطل النسخة الثالثة، وفريق ام ار ام ار بطل النسخة الرابعة، والمفاجأة بطل النسخة قبل الأخيرة.

وعقب النهائي، أقامت اللجنة المنظمة للدورة حفل توزيع الجوائز بحضور الشيخة شمسة بنت حشر آل مكتوم عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة الطائرة، وسعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي، ويوسف الملا رئيس اتحاد الكرة الطائرة وحسن المزروعي مدير البطولة، وحصل «اف 3 أ» على الميداليات الفضية، ونال فريق المفاجأة صاحب المركز الثالث الميداليات البرونزية.

وعلى مستوى الجوائز الفردية، فقد فاز البحريني محمد يعقوب لاعب فريق «اف 3» بجائزة أفضل مرسل، ونال محمد سلطان من فريق «أف 3» جائزة أفضل معد، وحصل مبارك سلطان من فريق «أف 3 أ» على جائزة أفضل حائط صد وفاز الكوبي سايمون من المفاجأة بجائزة أفضل ضارب، ونال عامر غلام من فريق «اف 3» لقب أفضل لاعب شامل، وحصل الكوبي هيرنانديز يوسفاني من فريق «اف 3 أ» على لقب أفضل لاعب أجنبي.