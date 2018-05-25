الجوهرة يعانق كأس طائرة السيدات في بطولة زايد الرياضية

محمد سيد أحمد - علي الزعابي (أبوظبي)

واصل فريق الجوهرة عروضه القوية والباهرة، وعانق لقب الكرة الطائرة للسيدات أمس الأول، بعد فوزه في المباراة النهائية على اسبريا الإيطالي 2 -1 في ختام البطولة التي أسدل عليها الستار، بعد تنافس وتشويق خلال منافساتها التي أقيمت للمرة الأولى ضمن بطولة زايد الرياضية التي تقام تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، وينظمها نادي ضباط القوات المسلحة في نسختها الثانية والعشرين بمشاركة نحو 3000 رياضي ورياضية من مختلف دول العالم، وتستمر حتى 3 يونيو المقبل.

وسبق المباراة النهائية، فوز فريق المهارات الفلبيني على فريق بن حمودة شيفروليه 2-صفر، ليحتل الفريق الفلبيني المركز الثالث، وشيفروليه المركز الرابع، وذلك بحضور عبد الله الكعبي عضو مجلس إدارة اتحاد كرة اليد، وسيف النعيمي مدير نادي أبوظبي للاحتياجات الخاصة، وإدارات الفرق المشاركة وجمهور غفير أضفى أجواء خاصة على النهائي.

وتوج فريق الجوهرة البطل بالكأس والميداليات الذهبية، حيث تسلمت مايا قائدة الفريق الكأس، وتسلم فريق نادي اسبريا الميداليات الفضية، فيما تسلم فريق المهارات الميداليات البرونزية.

وجاءت مباراة الجوهرة واسبريا، مسكاً للختام، حيث استحق الفريقان أن يكونا طرفاً في النهائي، بعدما تصدر الأول المجموعة الأولى، وتصدر الثاني المجموعة الثانية بجدارة، وتقدم الجوهرة في الشوط الأول، ونجح في حسمه 25-22، وعاد اسبريا، وحرم البطل من حسم المباراة، وكسب الشوط الثاني 25-23، وكان شوط الحسم الثالث ماراثونياً، وابتسم الحظ للجوهرة، وفاز بفارق نقطتين 16-14.