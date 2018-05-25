أيادي الإمارات البيضاء تعيد الحياة للحوطة

علي سالم (شبوة)

ما إن بدأت قوات النخبة الشبوانية انتشارها على امتداد بعض مدن محافظة شبوة - جنوب اليمن - وهي تضم مئات من العناصر المسلحين تسليحاً جيداً، والمجهزين بمعدات عسكرية متطورة، وتلقوا تدريبات على أيدي قوات إماراتية، ومعظمهم من أبناء المناطق نفسها، حتى سارعت وفق تخطيط ممنهج وإشراف من قبل دول التحالف العربي، لإعلان حربها على الإرهاب وجماعاته المسلحة والمتطرفة التي اتخذت من بعض جبال وقرى المحافظة أماكن حصينة لها، وكانت مدينة الحوطة، أو حوطة الفقيه علي - كما يطلق عليها تاريخياً - محطة البداية لتطهيرها من شرور تلك الجماعات.

بسرعة قياسية، استطاعت تلك القوات إحكام سيطرتها على المدينة التي تعد أحد المراكز الحيوية للتنظيم في جنوب شرقي البلاد، وأعلن رسمياً إحكام السيطرة عليها منتصف شهر نوفمبر العام المنصرم.

تقع مدينة الحوطة، على ضفاف وادي عمقين الشهير، وتتبع إدارياً مديرية ميفعة بمحافظة شبوة، وتتميز هذه المدينة الكبيرة بالعمق التاريخي والتجاري، حيث إنها كانت تعد من أقدم المدن التاريخية في محافظة شبوة، حيث تجاوز عمرها السبعمائة عام.

الحوطة بعد التطهير