الأسهم الأوروبية تتجه إلى أول انخفاض أسبوعي منذ مارس

ميلانو (رويترز)

ارتفعت الأسهم الأوروبية في التعاملات الصباحية أمس، لكنها تتجه إلى تسجيل أول خسارة أسبوعية منذ مارس بفعل مخاوف بشأن مباحثات حول التجارة العالمية والحكومة الإيطالية وتباطؤ الاقتصاد.

وساعد تعافٍ في أسهم قطاع السيارات المؤشر ستوكس 600 الأوروبي على الارتفاع 0.4% بحلول الساعة 07.16 بتوقيت جرينتش، بعد أن أغلق عند أدنى مستوى في ثمانية أيام يوم الخميس.

وانخفض المؤشر 0.6% على أساس أسبوعي.

وارتفع مؤشر قطاع السيارات 0.7% بعد انتقادات قوية لتهديد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض رسوم واردات، في الوقت الذي حذرت فيه مجموعات أعمال وأعضاء في حزبه من أضرار قد تلحق بالقطاع والمصالح الأميركية.

وارتفعت أسهم شركات صناعة السيارات الألمانية بي.إم.دبليو ودايملر وفولكسفاجن بما يتراوح بين 0.3 و1.1%.

وبحلول الساعة 08.16 بتوقيت جرينتش، ارتفع المؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني 0.32%، بينما زاد المؤشر كاك 40 الفرنسي 0.37%، والمؤشر داكس الألماني 0.6%.