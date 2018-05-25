تغريم «سامسونج» 533 مليون دولار لتقليد تصميم هاتف «آيفون»

سان خوسيه (الولايات المتحدة) (أ ف ب)

حكمت هيئة محلّفين أميركية، أمس الأول، على عملاق الإلكترونيات الكوري الجنوبي «سامسونج» بدفع تعويض قيمته 533 مليون دولار لمنافسته الأميركية «آبل» لانتهاكه براءات اختراع للمجموعة الأميركية بتقليده تصميم هاتف آيفون.

وسامسونج التي لم تعد تسوّق نموذج الهاتف موضوع النزاع ستدفع أيضاً بموجب الحكم خمسة ملايين دولار إضافية لاستخدامها بعضاً من خصائص آيفون.

وفي هذا النزاع القضائي المستمر بين عملاقي التكنولوجيا منذ سبع سنوات كانت «آبل» تطالب منافستها بتعويض قدره أكثر من مليار دولار، في حين أن المجموعة الكورية الجنوبية كانت تقول إن قيمة التعويض لا يجب أن تتجاوز 28 مليون دولار.

وتعيّن على هيئة المحلّفين أن تبتّ في ما إذا كانت عناصر التصميم التي نسختها «سامسونج» تبرر تسديد كلّ الأرباح التي حققها النموذج موضع النزاع، أو مجرد جزء من العائدات لأنها عناصر في سياق تصميم أكثر شمولاً.

وثلاث براءات معنية بهذا النزاع، وهي تتمحور خصوصاً على الواجهة المستطيلة الشكل مع زوايا مدوّرة، فضلاً عن الرموز الملونة المستعرضة على شاشة سوداء.

وفي عام 2011، صدر حكم أول لصالح «آبل»، وحكم على «سامسونج» بموجبه بدفع 400 مليون دولار، لكن المجموعة الكورية الجنوبية استأنفت الحكم وصولاً إلى المحكمة الأميركية العليا التي أبطلت في 2016 العقوبة القاضية بفرض 400 مليون دولار على «سامسونج»، وأحالت القضية إلى النظام القضائي العادي.