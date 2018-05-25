الذهب ينخفض لكن الطلب يبقي الأسعار فوق 1300 دولار

بنجالورو (رويترز)

انخفضت أسعار الذهب في تعاملات، أمس، بفعل الاتجاه لجني الأرباح، بعد أن كسر المعدن الأصفر حاجز 1300 دولار في الجلسة السابقة، عندما شجع قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب بإلغاء اجتماع مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون الإقبال على شراء الأصول التي توفر ملاذاً آمناً.

وانخفض الذهب في التعاملات الفورية 0.2% إلى 1301.65 دولار للأوقية بحلول الساعة 06.04 بتوقيت جرينتش، بعد أن قفز بنحو واحد بالمئة خلال الجلسة السابقة في أكبر زيادة بالنسبة المئوية منذ 11 أبريل، وما زال المعدن على مسار تحقيق مكاسب أسبوعية.. وهبط الذهب في العقود الأميركية الآجلة للتسليم في يونيو 0.2% إلى 1301.40 دولار للأوقية.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة 0.4% إلى 16.56 دولار للأوقية، بينما نزل البلاتين 0.3% إلى 906 دولارات للأوقية، بعد أن لامس أعلى مستوى منذ 14 مايو عند 914.30 دولار للأوقية في الجلسة السابقة. وارتفع البلاديوم 0.1% إلى 975 دولاراً للأوقية.