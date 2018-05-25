تشريعات حماية البيانات الأوروبية تدخل حيز التنفيذ

بروكسل (أ ف ب)

دخلت تشريعات حماية البيانات الجديدة لمستخدمي الإنترنت في الاتحاد الأوروبي حيز التنفيذ أمس، لتعزيز حقوق هؤلاء، وفرض عقوبات كبيرة على بعض المخالفات في العصر الرقمي، التي تمثلت مؤخراً بفضيحة فيسبوك.

وتسببت التشريعات الجديدة المسماة لائحة حماية البيانات العامة للاتحاد الأوروبي في سيل من الرسائل الإلكترونية من الشركات التي تطلب موافقات صريحة من المستخدمين على الاتصال بهم.

وعلى الرغم من اعتماد هذه القواعد الجديدة رسمياً قبل عامين، مع فترة سماح حتى ليلة أمس للتكيف معها، تباطأت الشركات في التصرف، ما أدى إلى تدافع كبير منها في اللحظات الأخيرة لتكييف أوضاعها.

وقال: «مكتب مفوض المعلومات» المكلف حماية البيانات في بريطانيا: «إن موقعه الإلكتروني شهد «بعض الانقطاعات» مع اقتراب الموعد النهائي، لكنه عاد وأكد أن «كل شيء يعمل الآن»».