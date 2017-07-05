«النقل المتكامل»: مراقبة ذكية لـ «مواقف» في أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

أعلن مركز النقل المتكامل عن آلية جديدة لمراقبة وضبط وقوف المركبات عن طريق استخدام الكاميرات في مختلف المناطق، وقد شملت هذه الألية في مراحلها الأولى منطقة مصفح ومدينة محمد بن زايد، بالإضافة إلى جزيرة أبوظبي، وذلك لرصد مواقع الوقوف الخاطئ للمركبات، وتحرير محاضر ضبط للمركبات إلكترونياً، وذلك انطلاقاً من حرص المركز على تنظيم وتطوير منظومة مواقف وفق آلية عمل متكاملة ترتقي بالخدمات للحفاظ على جمالية المظهر العام لإمارة أبوظبي، ورفع فعالية استخدام المواقف.

وصرح محمد حمد المهيري نائب مدير مركز النقل المتكامل، بأن الآلية الجديدة تساعد على تحقيق تغطية أوسع وأدق للرقابة على المواقف، حيث يتم رصد المركبات عن طريق المفتشين الموجودين أمام الشاشات في غرفة العمليات، وفي الوقت ذاته تقي المفتشين تقلبات الطقس المختلفة، ما يساعدهم على أداء واجباتهم الوظيفية بكفاءة عالية.

وأوضح أن فترة الوقوف المجاني تكون لأول 10 دقائق، بينما هي 45 دقيقة للمصلين تبدأ من وقت رفع الأذان بشرط أن يكون الوقوف صحيحاً في المناطق الخاضعة للرسوم، ولا تؤثر في انسيابية الحركة المرورية، آخذين في الاعتبار أنه سيتم تحرير مخالفات بعد تجاوز المدة المسموح بها، ونوه بأن بعض الحالات قد تستدعي قطر المركبة، مؤكداً في الوقت ذاته ضرورة التزام الجميع بالقوانين المنظمة للوقوف.